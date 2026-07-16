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Wasserkraftwerk wird mit Energiespeicher ergänzt

  16.07.2026 Wirtschaft
Auf dem Betriebsgelände der Naturenergie AG auf deutscher Seite des Wasserkraftwerks Rheinfelden (rechts) soll der Energiespeicher erstellt werden. Archivfoto: zVg
Auf dem Betriebsgelände der Naturenergie AG auf deutscher Seite des Wasserkraftwerks Rheinfelden (rechts) soll der Energiespeicher erstellt werden. Archivfoto: zVg

Die Naturenergie AG plant beim Wasserkraftwerk Rheinfelden den Bau eines Energiespeichers. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen.

Valentin Zumsteg

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