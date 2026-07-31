Wasserknappheit: Neuausrichtung des Wassermanagements

Um Wasserknappheit künftig besser in den Griff zu bekommen, soll es nicht primär darum gehen, wie mehr Wasser beschafft werden kann, sondern wie das vorhandene Wasser gerecht auf die verschiedenen Anspruchsgruppen verteilt und der Wasserverbrauch reduziert werden kann. Es braucht ...

Um Wasserknappheit künftig besser in den Griff zu bekommen, soll es nicht primär darum gehen, wie mehr Wasser beschafft werden kann, sondern wie das vorhandene Wasser gerecht auf die verschiedenen Anspruchsgruppen verteilt und der Wasserverbrauch reduziert werden kann. Es braucht Massnahmen, um die Wasserverschwendung zu reduzieren, etwa durch die Priorisierung des Trinkwassers für den menschlichen Konsum, die vermehrte Nutzung von Regenwasser und aufbereitetem Abwasser oder den systematischen Einbau von Wassersparern in Haushalten.

ALEX SCHNEIDER, KÜTTIGEN