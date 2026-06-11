Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Was wänd mir ...

  11.06.2026 Leserbriefe

S nächscht Wucheänd isch es sowyt, dass es e Initiative wäge dr Anzahl Lüt git. Mir händ jetz scho über 9 Millione Persone, wo in eusere chliene Schwyz wohne. Die grossi Zuewanderig, das isch klar, isch für d’Wirtschaft wunderbar! Jede brucht ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote