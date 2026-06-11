Was wänd mir ...

S nächscht Wucheänd isch es sowyt, dass es e Initiative wäge dr Anzahl Lüt git. Mir händ jetz scho über 9 Millione Persone, wo in eusere chliene Schwyz wohne. Die grossi Zuewanderig, das isch klar, isch für d’Wirtschaft wunderbar! Jede brucht ...

S nächscht Wucheänd isch es sowyt, dass es e Initiative wäge dr Anzahl Lüt git. Mir händ jetz scho über 9 Millione Persone, wo in eusere chliene Schwyz wohne. Die grossi Zuewanderig, das isch klar, isch für d’Wirtschaft wunderbar! Jede brucht schliesslich öppis z’Ässe, Chleider, Möbel und e Wohnig nit vergässe. Hett me Arbet, zahlt me Schtüre und au sünscht villi Gebühre. Mit em Hüserbau verdient au d’Bank, dr Dokter und s’Schpital, wird me chrank. Doch wänd mir de Politiker traue und immer no meh Land verbaue? Oder säge mir, jetzt hämmer gnueg und mache d’Gränze es bitzli zue? Denn wer sicher verliert isch d’Natur und villicht au eusi Kultur?

ERIKA HUGENTOBLER-LÜTZELSCHWAB, MAGDEN