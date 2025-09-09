Was braucht Möhlin – kurz gesagt?

Eine kompetente Frau im Gemeinderat! Mit Eva Staubli-Mahrer wird der Gemeinderat ideal ergänzt. Ihre Berufsund Lebenserfahrung, ihre Tätigkeit in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission in den letzten vier Jahren, ihr Flair, auf Mitmenschen zuzugehen, zuzuhören, ...

Eine kompetente Frau im Gemeinderat! Mit Eva Staubli-Mahrer wird der Gemeinderat ideal ergänzt. Ihre Berufsund Lebenserfahrung, ihre Tätigkeit in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission in den letzten vier Jahren, ihr Flair, auf Mitmenschen zuzugehen, zuzuhören, mitzugestalten und mitzuentscheiden – das ist eben Kompetenz. Für Möhlin. Für Miteinander. Für Fortschritt. Ganz klar – Ja zu Eva! Das braucht Möhlin – kurz gesagt!

STEPHAN KOLLER, MÖHLIN