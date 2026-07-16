Was bedeutet Kreislaufwirtschaft? Warum ist es entscheidend, dass wir uns aktiv damit auseinandersetzen? Wo liegen die grössten Hebel, wo die zentralen Herausforderungen? Und welche Themen sind für Schweizer Unternehmen sowie für die Wirtschaft in unserer Region besonders relevant? Diesen Fragen widmet sich das Wirtschaftsforum Fricktal am Donnerstag, 10. September 2026, im Saalbau in Stein aus unterschiedlichen Perspektiven.

Dem Organisator Fricktal Regio ist es gelungen, Rahel Galliker, Vizedirektorin des Bundesamts für Umwelt, als Referentin zu gewinnen. Einblicke in die Praxis des zirkulären Wirtschaftens geben mit Nicole Dähn (Gruner AG), Leandra Kern Knecht (Verwaltungsrätin Daetwiler Umweltservice AG) und Marc Joss (Switcher Trading) drei Unternehmen aus der Region. Abgeschlossen wird die Runde mit einer Erfolgsgeschichte, die die Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas in Vietnam schreibt. Durch den Anlass führt Patrick Rohr.

Ein wichtiger Treffpunkt

Das Wirtschaftsforum ist ein wichtiger Treffpunkt für Fricktaler Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der Fricktal Regio Planungsverband organisiert diesen Anlass seit vielen Jahren. Als Gemeindeverband engagiert sich Fricktal Regio für eine dynamische Region mit hoher Lebensqualität. Mit seinen 32 Mitgliedsgemeinden ist Fricktal Regio der grösste Planungsverband des Kantons Aargau. Für interessante Inputs, Ausführungen und Diskussionen ist gesorgt. (mgt)

Details und Anmeldungen zum Anlass: www.fricktal.ch/wirtschaftsforum