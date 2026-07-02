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Warum wir jetzt handeln müssen

  02.07.2026 Leserbriefe

Lange Trockenperioden sind auch in der Schweiz keine Ausnahme mehr. Hitzewellen, ausbleibender Regen und sinkende Grundwasserspiegel führen dazu, dass Gemeinden zunehmend Massnahmen zum Schutz der Trinkwasserversorgung ergreifen müssen. Bereits in diesem Sommer haben erste Gemeinden ...

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