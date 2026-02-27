Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Warum sich Arbeit nicht lohnt

  27.02.2026 Leserbriefe

eit Jahren wird die Sozialhilfe zur Zielscheibe der Politik. Ohne klare Fakten zeichnen Parteien bewusst Feindbilder. Es seien einfach zu viele und ohnehin die Falschen, die angeblich auf Kosten des Staates leben. Wer sich direkt mit Betroffenen auseinandersetzt, weiss, dass die meisten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote