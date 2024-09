Wandervitrine steht in Mumpf

1499 tobte der Schwabenkrieg im Fricktal. Archäologische Entdeckungen zeugen von diesen unruhigen Zeiten. In einem Projekt der Kantonsarchäologie und der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde (FBVH) haben sich Fachpersonen mit archäologischen Hinterlassenschaften aus dem Fricktal beschäftigt, die möglicherweise in Zusammenhang stehen mit dem Schwabenkrieg. Eine Wanderausstellung präsentiert nun Originalfunde in 21 Fricktaler Gemeinden. In Mumpf befindet sich die Wandervitrine vom 16. bis 22. September. Sie kann in der Mehrzweckanlage Burgmatt besichtigt werden. Zum Auftakt findet am 16. September um 19 Uhr eine Vernissage mit kleinem Apéro statt. Der Gemeinderat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kulturinteressierte der Region zur Vernissage ein. (mgt)