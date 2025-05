Wallbach-Zeiningen schreibt gerade einen Krimi

Die Partie zwischen dem FC Wallbach-Zeiningen und dem FC Birsfelden vergangenen Samstag war ein regelrechtes Gipfeltreffen. Die Fricktaler gewannen 2:0 und schoben sich damit hauchdünn vor Birsfelden (Punktgleichheit!) an die Spitze. Am Dienstag fuhr Wallbach den nächsten Sieg im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga ein (4:1 gegen Ettingen). Ob Birsfelden gestern Abend nachziehen konnte, stand erst nach Redaktionsschluss fest. Mehr zu diesem Aufstiegskrimi drei Runden vor Schluss am Freitag in der NFZ. (rw)