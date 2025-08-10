Wallbach: Sven Glutz in den Gemeinderat gewählt

Für den verbleibenden Sitz im Wallbacher Gemeinderat (Amtsperiode 2026/29) ist am Sonntag im 2. Wahlgang Sven Glutz gewählt worden. Er hat 337 Stimmen erhalten. Uwe Trisl kam auf 92 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 33,5 Prozent.

Der Gemeinderat setzt sich ab 2026 wie folgt zusammen: Marion Wegner-Hänggi, Die Mitte, bisher; Gaby Hasler, parteilos, bisher; Sven Glutz, parteilos, neu; Alois Jud, parteilos, neu; Dieter Roth, parteilos, neu. Die Wahl des Gemeindeammanns und Vizeammanns findet am 28. September statt.