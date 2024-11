Wallbach: Nach Unfall mit gestohlenem Auto geflüchtet

Am Samstagmorgen kam es auf einem Waldweg in Wallbach zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Die Insassen des mutmasslichen Verursacherfahrzeuges konnten nach kurzer Flucht durch die Polizei angehalten werden. Beide Personen waren alkoholisiert. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet worden. Eine Person wurde beim Unfall verletzt. Es entstand grosser Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 9. November 2024, kurz nach 10 Uhr, auf der Rheinstrasse in Wallbach. Ein 77-jähriger Lenker eines Audi fuhr von der Waldhütte in Richtung Wallbach, als ein Mini Cooper mit mutmasslich übersetzter Geschwindigkeit auf der Waldstrasse entgegenkam. Trotz Ausweichmanöver kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Lenker und der Beifahrer des Mini Cooper ergriffen die Flucht. Der Lenker des Audi blieb verletzt zurück. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Das Fahrzeug Mini Cooper war einige Tage zuvor gestohlen gemeldet worden. Im Fahrzeug konnten verschiedene Gegenstände deliktischer Herkunft aufgefunden werden.

Anlässlich der umgehend eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnten in Wallbach zwei tatverdächtige Männer angehalten werden. Es handelt sich um zwei Algerier im Alter von 23 und 28 Jahren. Beide waren alkoholisiert. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet und eine Untersuchung eröffnet. (mgt)