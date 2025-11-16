Wallbach: Mutmassliche Einbrecher festgenommen

Dank der Meldung eines Augenzeugen nahm die Kantonspolizei in Wallbach mutmassliche Einbrecher fest: drei Jugendliche ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Einer Anwohnerin fielen die drei jungen Burschen am Samstagmittag in einem Wohnquartier in Wallbach auf. Als ihr Mann die drei ansprach, verstärkten sich die Verdachtsmomente. Richtigerweise wählte die Frau sogleich den Polizeinotruf 117. Patrouillen der Kantonspolizei Aargau fahndeten nach dem Trio und konnten die drei Burschen wenig später am nahen Rheinufer ausmachen. Sie sprachen kein Deutsch und hatten auch keine Ausweise bei sich. Dafür fanden die Polizisten bei näherer Kontrolle einen Schraubenzieher und weitere mögliche Einbruchsutensilien. Die Kantonspolizei nahm die drei Verdächtigen fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Italiener und einen Rumänen im Alter von 10 und 13 Jahren – allesamt ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen die mutmasslichen Einbrecher aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zu Delikten in der Region.