Keine Überraschungen in Wallbach

Keine Überraschungen in Wallbach28.09.2025 Wallbach
Die separaten Wahlen für Gemeindeammann und Vize-Ammann in Wallbach sind eine klare Sache. Die bisherige Frau Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi (Die Mitte) wird am Sonntag in ihrem Amt deutlich bestätigt, mit 474 von insgesamt 606 gültigen Stimmen. Wegner-Hänggi kandidierte als einzige für dieses Amt. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,8 Prozent. Zur Frau Vize-Ammann gewählt wird Gaby Hasler-Jehle mit 420 von 599 gültigen Stimmen (Stimmbeteiligung 45,3 Prozent). Hasler-Jehle, die als einzige für das Amt kandidiert hat, übernimmt damit die Nachfolge von Roland Jegge, der zu den Neuwahlen nicht mehr angetreten war. (rw)
