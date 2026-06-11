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Wallbach: keine Übernahme der Kantonsstrasse

  11.06.2026 Wallbach

Die Einwohner-Gemeindeversammlung hat sich gegen die vom Gemeinderat beantragte Teilübernahme der Kantonsstrasse (Kapellenstrasse) ausgesprochen. Vorgesehen war eine Übernahme des Abschnitts ab Kreuzung Kohlacker/Bodenmatt bis zur Zentrumstrasse (die NFZ berichtete). ...

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