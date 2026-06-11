Wallbach: keine Übernahme der Kantonsstrasse

Die Einwohner-Gemeindeversammlung hat sich gegen die vom Gemeinderat beantragte Teilübernahme der Kantonsstrasse (Kapellenstrasse) ausgesprochen. Vorgesehen war eine Übernahme des Abschnitts ab Kreuzung Kohlacker/Bodenmatt bis zur Zentrumstrasse (die NFZ berichtete). ...

Die Einwohner-Gemeindeversammlung hat sich gegen die vom Gemeinderat beantragte Teilübernahme der Kantonsstrasse (Kapellenstrasse) ausgesprochen. Vorgesehen war eine Übernahme des Abschnitts ab Kreuzung Kohlacker/Bodenmatt bis zur Zentrumstrasse (die NFZ berichtete). Sämtlichen anderen Geschäften vom Montagabend stimmte der Souverän zu, darunter die Genehmigung des Stellenplans von 600 Prozent für die Gemeindeverwaltung sowie die Genehmigung des Stellenplans von 50 Prozent für den Schulsozialdienst. (mgt/nfz)