Wallbach: im Zentrum erneut das Budget

  21.11.2025 Wallbach

An der Gemeindeversammlung von heute Freitag bekommt der Souverän das Budget 2026 auf Basis eines unveränderten Steuerfusses von 95 Prozent zur Genehmigung vorgelegt. Vor einem Jahr lehnte der Souverän eine Steuerfuss-Erhöhung ab.

In der Botschaft ist festgehalten: ...

