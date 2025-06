Wallbach genehmigt Kredit für Nutzungsplanung

Die Gemeindeversammlung vom Montagabend genehmigte sämtliche Geschäfte, darunter auch den Planungskredit von 300 000 Franken für die Revision der Nutzungsplanung. Der Gemeinderat kann nun in einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung und den Grundeigentümern die Nutzungsplanung überarbeiten, in einem ersten Schritt die Entwicklungsplanung im Dorfzentrum angehen und parallel dazu die Schnittstellen und Planungsvorgaben für das Entwicklungsgebiet Brüel definieren.

Auch die weiteren Kreditanträge erhielten grünes Licht. Die Gemeinde hält fest: «Die Dringlichkeit für den Heizungsersatz wurde erkannt und so genehmigte die Versammlung einen Sanierungskredit von 200 000 Franken. Im Schulhaus wird auf den nächsten Winter eine Holzpelletsheizung eingebaut.» Ein Rückstellungsantrag aus der Versammlung, das Heizungsprojekt bei der Schul- und Sportanlage um ein Jahr zurückzustellen, damit alternative Heizungssysteme geprüft werden können, wurde deutlich abgelehnt.



Der Nachtragskredit von 60 000 Franken für den Ersatz der Sportplatzbeleuchtung «Sandgrube» wurde diskussionslos genehmigt, ebenso der Zusatzkredit von 60 000 Franken zur Erweiterung der Solaranlagen im Gemeindezentrum. Die Solaranlagen können mit Speicherbatterien ausgerüstet werden.

Schulden abgebaut

Gemeinderat und Finanzchef Werner Bitter erläuterte den Rechnungsabschluss 2024, der mit einem Aufwandüberschuss von 448 000 Franken abschliesst. Erfreulich waren Beiträge Dritter an das Hochwasserschutzprojekt am Rhein im Umfang von 962 000 Franken. Dies entlastet die Investitionsrechnung, die Investitionsausgaben von rund 1,4 Millionen Franken ausweist. Letztlich konnte die Nettoverschuldung der Gemeinde von 321 000 Franken auf 250 000 Franken reduziert werden. Die Versammlung genehmigte die Rechnung 2024 diskussionslos.

Der Stellenplan von 200 Prozent für die Tagesstrukturen der Gemeinde Wallbach wurde diskussionslos genehmigt, wie auch allen Gesuchstellenden das Bürgerrecht von Wallbach zugesichert wurde. An der Einwohnergemeindeversammlung nahmen 120 von 1379 Stimmberechtigten teil.

Erfreuliches durfte Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi zum Abschluss verkünden: Die Raiffeisenbank Möhlin hat aus dem Jubiläumsfonds einen Beitrag von 50 000 Franken für ein Beschattungsprojekt beim Spiel- und Begegnungsplatz im Zentrum zugesichert. Mit diesem grosszügigen Beitrag wird der heissersehnte Schatten bald Realität. Der Gemeinderat wird das Projekt im Detail ausarbeiten und im Spätherbst mit der Umsetzung beginnen. Infos zum Projekt werden zu gegebener Zeit folgen. (mgt/nfz)