Wallbach führt Tempo 30 ein

In einem Mitwirkungsprozess haben sich Einwohnerinnen und Einwohner für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ausgesprochen. Der Gemeinderat folgt diesem Wunsch und wird Tempo 30 dieses Jahr einführen. An der Ergebniskonferenz vergangenen Montag wurden das Resultat kommuniziert und die weiteren Schritte vorgestellt.

Fast 1000 Personen haben sich im Mitwirkungsprozess im November und Dezember 2023 geäussert und die Einführung mit 52 Prozent Ja befürwortet. Daraufhin hat der Gemeinderat entschieden, die Forderung umzusetzen. Frau Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi ist mit dem Ergebnis und dem Vorgehen zufrieden. «Wir freuen uns, dass der Entscheid – auch wenn er knapp ist – dennoch sehr breit abgestützt ist. Fast 1000 Einwohnende ab 18 Jahren von über 1700 haben sich eingebracht und abgestimmt und konnten sich so zur Einführung von f lächendeckend Tempo 30 äussern.»

Der Gemeinderat dankt allen, die sich aktiv beteiligt haben. Die Einführung von Tempo 30 ist für den Sommer geplant.

So lief der Mitwirkungsprozess

Der Mitwirkungsprozess vom 15. November bis zum 2. Dezember im Dorf war ein Kernstück der Informationskampagne. An vier verschiedenen Standorten – Volg, Stelli, Theater und Weihnachtsmarkt – wurden Austauschmöglichkeiten eingerichtet. Interessierte konnten ihre Meinung kundtun und Fragen stellen. Parallel standen Informationsplakate an verschiedenen zentralen Orten. Sie waren mit QR-Codes versehen, die direkt auf die eingerichtete Webseite führten. Darauf wurden alle relevanten Informationen zum Vorgehen, zu den Terminen sowie ein ausführlicher Katalog mit Fragen und Antworten bereitgestellt.

Bis zum 8. Dezember 2023 fand schliesslich eine schriftliche Umfrage statt. Alle Einwohnenden ab 18 Jahren hatten die Möglichkeit, entweder online via QR-Code oder durch manuelles Ausfüllen an der Umfrage teilzunehmen. (mgt)

www.wallbach.ch/tempo30