Die Fussballer liefern sich mit Birsfelden ein Herzschlagfinale um den Aufstieg

Am Samstag übernahm der FC Wallbach-Zeiningen nach dem Spitzenkampf gegen Birsfelden die Tabellenspitze. Spätestens am 7. Juni ist klar, ob die Fricktaler den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga ...