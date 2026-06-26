WALLBACH ALS GASTGEBER DER PONTONIER-SCHWEIZERMEISTERSCHAFT

Als Gastgeber durfte die Sektion Wallbach als erste auf dem Parcours starten. Anschliessend gingen vier weitere Sektionen aus der Region an den Start. Am Samstag morgen wurde der Wettkampf wieder aufgenommen und alle weiteren Sektionen gingen an den Start. Am Sonntag durften schliesslich die ...

Als Gastgeber durfte die Sektion Wallbach als erste auf dem Parcours starten. Anschliessend gingen vier weitere Sektionen aus der Region an den Start. Am Samstag morgen wurde der Wettkampf wieder aufgenommen und alle weiteren Sektionen gingen an den Start. Am Sonntag durften schliesslich die jüngsten Mitglieder der Vereine ihr Können unter Beweis stellen. Parallel dazu fand die feierliche Einweihung der neuen Vereinsfahne statt. Das Rangverlesen begann mit dem feierlichen Einmarsch der Fahnenträger. Die Sektion Wallbach erhielt als Gastgeber ausser Konkurrenz einen Goldkranz für die Organisation der Schweizermeisterschaft; ihre Punktzahl hätte zudem für den hervorragenden 2. Rang gereicht. Sportlich durfte sich Wallbach über zahlreiche Erfolge freuen: einen Schweizermeistertitel (Kategorie I), zwei Vize-Schweizermeistertitel (Kategorie I und D), mehrere weitere Podestplätze sowie zahlreiche Kranzauszeichnungen in verschiedenen Kategorien. Entsprechend gross war die Freude im Verein, der die Erfolge nach dem Rangverlesen gemeinsam feierte. (mgt)