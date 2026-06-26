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WALLBACH ALS GASTGEBER DER PONTONIER-SCHWEIZERMEISTERSCHAFT

  26.06.2026 Wallbach
Foto: zVg
Foto: zVg

Als Gastgeber durfte die Sektion Wallbach als erste auf dem Parcours starten. Anschliessend gingen vier weitere Sektionen aus der Region an den Start. Am Samstag morgen wurde der Wettkampf wieder aufgenommen und alle weiteren Sektionen gingen an den Start. Am Sonntag durften schliesslich die ...

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