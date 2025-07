Wahlen in Kaisten: Nicht so tun als ob!

Reaktion auf den Artikel in der NFZ vom Dienstag, 22. Juli 2025

Mit drei «erfahrenen Kandidaten mit Finanz- und Führungskompetenz» will die FDP in die Wahlen vom kommenden Herbst steigen. Dies sei eine klare Antwort auf die sichtbar gewordenen Defizite in diesem Bereich, schreibt die Partei. Deshalb habe sie je einen Finanzexperten für den Gemeinderat, die Finanzkommission und die Steuerkommission nominiert. Nun, die FDP war all die Jahre prominent im Gemeinderat und in der Finanzkommission vertreten. Also bitte nicht so tun, als ob man in den letzten Jahren politisch ortsabwesend gewesen wäre. Man war da, hat mitentschieden und trägt Mitverantwortung. Ohne Wenn und Aber.

PS. Ob es stilvoll ist, sich von den eigenen Leuten auf diese Weise zu distanzieren, wie es die FDP tut, ist ein anderes Thema. Und welche Rolle der Steuerkommission bei der Bekämpfung von Defiziten zukommt, habe ich in meinem Leben bisher nicht begriffen. Vielleicht erklärt mir das der FDP-Präsident mal bei einem Glas Wein.

URS MÜLLER, KAISTEN