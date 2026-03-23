Waghalsiges Überholmanöver in Rheinfelden – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 21. März, gegen 22.50 Uhr, fuhr eine 62-jährige Automobilistin mit einem weissen Hyundai auf der Landstrasse von Rheinfelden in Richtung Möhlin. Auf dem Ausserortsabschnitt beschleunigte sie und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden blauen Ford Fiesta an. Gleichzeitig näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein grauer BMW. Um eine Kollision zu verhindern, musste dessen Lenker stark abbremsen. Zudem machte er mit der Lichthupe auf die gefährliche Situation aufmerksam. Die Kantonspolizei hielt die Lenkerin des weissen Hyundai später an und kontrollierte sie. Gesucht wird der Lenker des entgegenkommenden grauen BMW. Personen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug beziehungsweise dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88 / mobilepolizei@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.

