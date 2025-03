Die AEW Energie AG investiert über 8 Millionen Franken in den neuen Wärmeverbund Augst. Dieser soll mit 100 Prozent erneuerbarer Wärme betrieben werden und die bestehende AEW Contracting-Anlage in Pratteln ersetzen. Die Wärmezentrale wird in der Maschinenhalle des Kraftwerks ...