Wäfler ist Vize-Schweizermeister

Viele Höhen- und Laufkilometer

Über 100 Kilometer liefen die Mitglieder der Laufgruppe Fricktal am vergangenen Wochenende an zwei Wettkämpfen.

Am vergangenen Wochenende nahmen gleich zehn Läuferinnen und Läufer der Laufgruppe Fricktal an zwei verschiedenen Läufen teil, Am Samstag standen acht Läuferinnen und Läufer am Zeininger Halbmarathon, bei bestem Laufwetter, am Start. Roberta Christiano und Rita Hediger nahmen die fünf Kilometer unter die Laufschuhe. Nicole Oppe, Daniel Hasler, Roland Oeschger, Fardin Asghari und Sandra Hartmann wagten sich an den Viertelmarathon und Franz Steiner ging über die ganze Halbmarathonstrecke an den Start. Trotz vielen Höhenmetern in den Beinen kamen alle Mitglieder der Laufgruppe Fricktal mit einem Strahlen und sehr zufrieden im Ziel an.

Am Sonntag trotzten dann Jörg Bornhauser und Ueli Wäf ler dem Regenwetter und nahmen am «Rund um den Stauf berg» über 10 Kilometer teil. Ueli Wäfler lief auf den zweiten Platz und holte sich damit den Vize-Schweizermeistertitel in seiner Altersklasse. (mgt)