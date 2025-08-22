Wachsen und werden

Die Künstlerinnen Constanze Raach und Sonja Keppler, die aktuell in der Galerie Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden ausstellen, sind keine Unbekannten und es ist auch nicht die erste gemeinsame Ausstellung. Beide verbinden in ihren Arbeiten Strukturen, Prozesse des Wachsens und ...

Die Künstlerinnen Constanze Raach und Sonja Keppler, die aktuell in der Galerie Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden ausstellen, sind keine Unbekannten und es ist auch nicht die erste gemeinsame Ausstellung. Beide verbinden in ihren Arbeiten Strukturen, Prozesse des Wachsens und Werdens, des Veränderns und Verflechtens auf ganz individuelle Weise. Im Ausstellungsraum treten Raachs Bilder und Kepplers Skulpturen miteinander in Interaktion und erzeugen eine besondere Spannung. Dass die Kunstwerke dabei zum Nachdenken anregen und Diskussionen anstossen, zeigten am Eröffnungsabend die angeregten Gespräche der Gäste. Wie Kuratorin Lenita Claasen vom städtischen Kulturamt bei der Eröffnung betonte, sei «growing structure» mehr als nur ein Ausstellungstitel. «Es ist ein Konzept, das sich sowohl in den Materialien als auch in der künstlerischen Haltung spiegelt», so die Kuratorin. Die Ausstellung ist bis 7. September immer samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. (mgt)