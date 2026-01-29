Vorwürfe stimmen

Zum Artikel «Neue Kritik an Postauto AG», NFZ vom 22.1.2026

Die gemachten Vorwürfe der Postauto-Chauffeure kann ich (pensionierter ÖV-Chauffeur) voll bestätigen. Die entsprechenden Einträge über Fahrzeugmängel und Störungen sind mir bekannt. Es gehört schon eine grosse Portion Mut dazu, sich als Postauto-Chauffeur an die Presse zu wenden. Zum Schutz der Mitarbeiter möchte ich mich deshalb auch nur ganz allgemein äussern. Mit einer nicht richtig funktionierenden Heizung zu fahren ist zwar nicht sicherheitsrelevant – aber wo bleibt da die vielgepriesene «Wertschätzung» gegenüber den Mitarbeitern? Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

Dass die Medienstelle der Post bemüht ist, die Vorwürfe zu relativieren und zu verharmlosen ist verständlich. Doch damit wird die angespannte Lage nur noch verschlimmert. Möglicherweise kommen auch nicht alle Kritikpunkte in der oberen Führungsetage an oder werden stark gefiltert weitergegeben. Die verantwortlichen Führungspersonen sind nun gefordert, die Vorwürfe endlich ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln.

BRUNO FRANK, MÖHLIN