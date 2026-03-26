Vortritt missachtet – Kollision in Frick

Auf der Hauptstrasse in Frick kam es am Mittwochnachmittag zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Autos. Ein Automobilist missachtete beim Einbiegen den Vortritt eines von links kommenden Autos. Eine Person verletzte sich mittelschwer und es entstand erheblicher Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr in Frick auf der Hauptstrasse. Dabei wollte ein 68-jähriger Automobilist vom ReCenter Fricktal in allgemeine Richtung Frick auf die Strasse einbiegen. Gemäss ersten Aussagen bemerkte er zwar ein von links kommendes Auto, schätzte die Situation allerdings falsch ein und fuhr trotzdem los. Dabei missachtete er den Vortritt. In der Folge kam es zur seitlich-frontalen Kollision mit dem herannahenden Auto. Dessen 87-jähriger Lenker verletzte sich mittelschwer. Eine Ambulanz brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Spital. Der mutmassliche Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.