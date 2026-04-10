Vorstand wiedergewählt

In Zeihen fand kürzlich die 105. Delegiertenversammlung des Schützenverbandes Oberfricktal statt. Aus sieben Sektionen trafen sich die Delegierten im «Rössli».

105. DV des Schützenverbandes Oberfricktal

In Zeihen fand kürzlich die 105. Delegiertenversammlung des Schützenverbandes Oberfricktal statt. Aus sieben Sektionen trafen sich die Delegierten im «Rössli».

Mit der Bestimmung der Sektionen für Feldschiessen, Verbandsschiessen und Herbstgruppenschiessen im Jahr 2027 war ein wichtiges Traktandum erledigt. Die Jahresrechnung schloss mit einem leichten Gewinn ab, und dem Vorstand wurde Entlastung erteilt. Dieser war wiederum zu einer dreijährigen Amtszeit bereit – und wurde mit Applaus wiedergewählt.

Ehrungen

Für die Treue zum Verband konnten folgende Schützin und Schützen geehrt werden: Für zehn Ehrenmeldungen durfte Daniela Wächter, Freier Schiessverein Frick, drei Kranzkarten in Empfang nehmen. Für 25 Ehrenmeldungen gab es für Ernst Lienhard, Freier Schiessverein Frick, vier Kranzkarten. Mit 40 Ehrenmeldungen bekamen Walter Mösch, Freier Schiessverein Frick, und Karl Schmid, Schützenbund Zeihen, je fünf Kranzkarten und eine Urkunde. (mb/)