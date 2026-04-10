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Vorstand wiedergewählt

  10.04.2026 Zeihen
Von links: Daniela Wächter, Karl Schmid, Walter Mösch und Ernst Lienhard. Foto: zVg
Von links: Daniela Wächter, Karl Schmid, Walter Mösch und Ernst Lienhard. Foto: zVg

105. DV des Schützenverbandes Oberfricktal

In Zeihen fand kürzlich die 105. Delegiertenversammlung des Schützenverbandes Oberfricktal statt. Aus sieben Sektionen trafen sich die Delegierten im «Rössli».

Mit der Bestimmung der Sektionen für ...

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