Vorbereitet sein – wenn die Erde bebt

  26.09.2025 Eiken
Die Gemeindeverantwortlichen wurden informiert und für ihre Aufgaben bei Grossereignissen geschult. Foto: zVg
Wie gut sind Gemeinden auf ein Erdbeben vorbereitet? Dieser Frage widmete sich der diesjährige Partnertag des Regionalen Führungsorgans Unteres Fricktal (RFO), der im Kantonalen Zivilschutz-Ausbildungszentrum Eiken stattfand.

Im Zentrum der Veranstaltung stand das Thema ...

