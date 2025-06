Von Teamgeist und halben Wahrheiten

Zur Gemeindepräsidenten-Wahl in Kaiseraugst vom 22. Juni

Die aktuellen Geschehnisse im Kaiseraugster Gemeinderat werfen in mir viele Fragen auf. Weshalb gibt es im ersten Wahlgang für das Präsidium ein derart knappes Resultat? Ist es weil beide so gut sind? Meine Interpretation ist es eher, dass kein Kandidat die Bevölkerung wirklich überzeugt. Was war der Grund, dass die ehemalige Gemeindepräsidentin im Herbst letzten Jahres wie aus dem Nichts ihren Rücktritt bekannt gab? Wohl kaum, weil das Gremium Gemeinderat als Team zu gut funktionierte. Weshalb gibt es aktuell eine mediale Schlammschlacht in dem der eine Kandidat den anderen schlechtredet und umgekehrt? Sind zu wenig Argumente verfügbar, welche den einen hervorheben, muss man den anderen schlechtreden … Und dann noch die Aussage, dass ein Gemeindepräsidium im Nebenamt zu einem 100% Pensum funktioniert. Das kann nur funktionieren, wenn beim Arbeitgeber zu wenig Arbeit ansteht und der Vorgesetzte bei der Auslegung des Arbeitsgesetzes beide Augen zudrückt. Weshalb muss es jetzt noch einen Wahlkampf geben, kurz vor den Gesamterneuerungswahlen? Werden dadurch nicht nur unnötige Kosten generiert?

All diese Fragen erwecken in mir den Eindruck, dass der Gemeinderat nicht als Team agiert und dass einzelne Mitglieder in erster Linie sich selbst profilieren möchten. Welcher Präsident kann dies wieder geradeziehen? Ohne tieferen Einblick in den Rat, habe ich den Eindruck, dass dies ein unlösbares Problem ist und für unsere Gemeinde einen grossen Risikofaktor darstellt. Nun bleibt uns für den Moment nichts anderes übrig, als einen der beiden Kandidaten zu wählen, aber im Herbst die Karten komplett neu zu mischen. Dafür braucht es geeignete Kandidaten und eine hohe Stimmbeteiligung. Ich appelliere also an alle Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster: Beteiligt euch an den Wahlen, wir haben die grossartige Möglichkeit, mitzubestimmen und Zeichen zu setzen. Geht an die Urne! Und wer gerne in einem Team arbeitet und Kaiseraugst vorwärtsbringen möchte, kandidiere! – Danke.

BENJAMIN BÜRGI, KAISERAUGST