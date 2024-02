Von der Gründerzeitvilla zum Haus für Kultur

150 Jahre Villa Berberich – 40 Jahre Kulturhaus Bad Säckingen

Die Villa Berberich, das Kulturhaus der Stadt Bad Säckingen, ist ein Haus für Wechselausstellungen, Kurse, Museen und Sammlungen sowie das Zuhause von Vereinigungen und Vereinen. Anlässlich des Jubiläums der vor 150 Jahren erbauten Villa Berberich stellen sich alle im Haus Aktiven in einer Jubiläumsausstellung vor.

Charlotte Fröse

BAD SÄCKINGEN (DE). Die Villa Berberich hat in den letzten 150 Jahren schon viele Menschen unter ihrem Dach beherbergt. Erbaut wurde sie 1874 vom Säckinger Bürger und Gründer der Weberei und Stoffdruckerei Berberich & Co., Ignaz Berberich, als Familiendomizil. Der Bau wurde im zurückhaltenden Stil der Neurenaissance errichtet. Er greift auf die Baukunst der Renaissance zurück. Die Stadt Säckingen wurde 1939, nach dem Tode des letzten Nachfahren der Berberichs, Eigentümerin des Wohnhauses. Nach einigen Umbauten wurde das Gebäude mit der Eröffnung am 15. September 1941 zum Parkkrankenhaus umfunktioniert. Die 1951 im Untergeschoss eingerichtete Bäderabteilung galt damals als eine der fortschrittlichsten in der Region. Bis 1980 befand sich in der Villa die Innere Abteilung des Krankenhauses, die danach in das neue nahegelegene Kreiskrankenhaus umzog. Es folgte ein weiterer und der bis dato letzte Umbau der Villa Berberich zum «Kulturhaus der Stadt Bad Säckingen». Am 15. September 1984 wurde die Eröffnung gefeiert.

Die Räumlichkeiten stehen vor allem aktiven Künstlern und verschiedenen Arbeitsgruppen für bildende und darstellende Kunst zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss finden regelmässig eindrucksvolle Kunstschauen statt. Regionale und internationale Künstler, darunter auch immer wieder Kunstschaffende aus dem Fricktal, zeigen in den Räumen seit nunmehr 40 Jahren ihre Werke. Neben städtischen Ausstellungen präsentieren unter anderem der Kunstverein Hochrhein aus Bad Säckingen oder auch die badische Künstlergruppe Polygon vielbeachtete Schauen.

Mineralienfreunde Hochrhein-Fricktal

Das Kulturhaus Villa Berberich ist aber auch ein Ort für Museen und Vereine. Seit Anbeginn residiert das Mineralienmuseum der Mineralienfreunde Hochrhein-Fricktal im Untergeschoss. Seminarräume sind im zweiten Stock zu finden. Seit 2019 zeigt die Fasnachtsmaskenschau der Narrenzunft Bad Säckingen im zweiten Obergeschoss Einblicke in das Brauchtum der Region. Mitglieder der Schlaraffia Sacrodunum treffen sich regelmässig in der Schlaraffenburg im Untergeschoss und der Schwarzwaldverein Bad Säckingen hat im zweiten Obergeschoss sein Archiv. Im stielvollen Café im Erdgeschoss trifft Kunst auf Kulinarik. Die Villa Berberich ist Mitglied beim Museums-Pass-Musées.

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums «40 Jahre Kulturhaus Bad Säckingen», wird ab dem 22. März eine Jubiläumsausstellung gezeigt, die alle Aktionen präsentiert, die im Kulturhaus beheimatet sind. Von den in der Villa Berberich stattfindenden Kursen, dazu gehören Seidenmalen, Holzschnitzen und der Holzschnittkurs, werden sämtliche Museen, Sammlungen und Vereine in den Ausstellungsräumen vertreten sein und Einblicke in ihre Tätigkeiten und in ihre Räume geben. Die Vernissage mit einem Abend der offenen Tür ist am Freitag, 22. März, ab 18 bis 22 Uhr. Bereits am Samstag, 2. März, gibt es im Kulturhaus um 18 Uhr einen Vortrag zum Jubiläum unter dem Titel «Berberichs in Säckingen» von der Stadtarchivarin Eveline Klein. Aktuell ist die Ausstellung «Verzaubert! Märchen und andere Geschichten» – Bilder & Objekte, bis zum Sonntag, 17. März, zu erleben. Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr.