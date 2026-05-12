«Vom Dorf, fürs Dorf»

Kinder, Eltern, Freiwillige, Lehrpersonen und Gemeinderäte standen am Samstagmorgen gemeinsam im Einsatz für eine gute Sache – die Aufwertung des Kindergartenspielplatzes in Densbüren.

Vreni Weber

Mit viel Kinder-, Frauen- und Männerpower wurde der Kindergartenspielplatz aufgewertet. Zudem wurde dem Pavillon auf dem Schulhausplatz, in welchem die Tagesstruktur untergebracht ist, eine knallgrüne Grundierung verpasst. Keiner war zu klein, für alle gab es den entsprechenden Job.

Während sich die einen Kinder als Maler versuchten, vertei lten andere Holzschnitzel um und zwischen den vom Forst gelieferten Baumstämmen. Schliesslich soll sich bei der neuen Klettermöglichkeit niemand verletzen. Bei der Rutschbahn testeten die Kindergärtler mit Proberutschen laufend, ob die eingestreute Schnitzelunterlage ausreicht und verteilten diese lautstark. Beim Kletterturm wurde durch einen, in der Höhe angepassten Vorbau, der vermehrten Sicherheit Rechnung getragen. Während die Mütter unentwegt Schubkarre um Schubkarre Schnitzel ankarrten, Sand und Erde verteilten, erneuerten die Väter den Hag zur Strassenseite hin. Vize-Ammann Roland Nussbaum freute sich, dass alles reibungslos Hand in Hand lief und auch darüber, dass so viele Freiwillige der Einladung zum Arbeitseinsatz gefolgt waren. Im Vorfeld hatte sich das Lehrerkollegium umgeschaut und sich viele Gedanken zum neuen Spielplatz gemacht. Der Spielplatz muss einerseits den Bedürfnissen der Kinder, andererseits den geforderten Sicherheitsvorgaben entsprechen. Das an den Gemeinderat eingereichte Freiraumkonzept konnte durch das Gremium gutgeheissen und das benötigte Material in Auftrag gegeben werden.

Kunstprojekt Pavillon

Auf dem Schulhausplatz wurde der Pavillon, welcher den Tagesstrukturen dient, von zahlreichen Malerinnen grün grundiert. Während der Projektwoche wird Michael Husmann-Tschäni, Künstler aus Beinwil am See, mit den Schülerinnen und Schülern den Pavillon in ein Kunstwerk verwandeln. Das Kunstprojekt und die Aufwertung des Kindergartenspielplatzes werden von der AKB-Lebensraum, der Schneider-Wülser-Stiftung und den Ortsbürgern finanziell unterstützt. Die Einweihung beider Projekte wird anlässlich des Densbürer Jugendfestes vom 20. Juni gefeiert. Damit die Einweihung richtig festlich wird, üben die Schülerinnen und Schüler derzeit den passenden Schulhaussong ein.