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«Vom Dorf, fürs Dorf»

  12.05.2026 Densbüren
Der Spielplatz wurde zur Grossbaustelle. Foto: zVg
Der Spielplatz wurde zur Grossbaustelle. Foto: zVg

Kinder, Eltern, Freiwillige, Lehrpersonen und Gemeinderäte standen am Samstagmorgen gemeinsam im Einsatz für eine gute Sache – die Aufwertung des Kindergartenspielplatzes in Densbüren.

Vreni Weber

Mit viel Kinder-, Frauen- und Männerpower wurde der ...

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