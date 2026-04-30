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Volleyballer auf dem Tierlignadenhof

  30.04.2026 Kaisten
Mitglieder von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten halfen einen Tag auf dem Tierlignadenhof in Kaisten mit. Foto: mk
Mitglieder von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten halfen einen Tag auf dem Tierlignadenhof in Kaisten mit. Foto: mk

Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten packte zum 20-Jahr-Jubiläum einen Tag mit an

Am vergangenen Samstag haben 14 Mitglieder von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten einen Tag lang auf dem Tierlignadenhof in Kaisten mitgeholfen. Der Einsatz war Teil der Jubiläumssaison des ...

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