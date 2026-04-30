Volleyballer auf dem Tierlignadenhof

Am vergangenen Samstag haben 14 Mitglieder von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten einen Tag lang auf dem Tierlignadenhof in Kaisten mitgeholfen. Der Einsatz war Teil der Jubiläumssaison des ...

Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten packte zum 20-Jahr-Jubiläum einen Tag mit an

Am vergangenen Samstag haben 14 Mitglieder von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten einen Tag lang auf dem Tierlignadenhof in Kaisten mitgeholfen. Der Einsatz war Teil der Jubiläumssaison des Vereins.

Der Verein Volley Smash 05 feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und gestaltet seine Events in diesem Jubiläumsjahr daher in einem ganz besonderen Rahmen sowie mit einigen zusätzlichen Anlässen.

Nebst den klassischen Events wie dem Volley-Grümpli, dem Chlaushock oder dem Ski-Weekend wollte der Verein auch etwas Soziales umsetzen. So entstand die Idee für «Unsere gute Tat» zugunsten eines lokalen Projekts, an einem der beiden Dorfstandorte des Vereins.

Glückliche Enten

Janina Sutter vom Tierlignadenhof empfing die Helferinnen und Helfer am Samstagmorgen zu einem «coolen» Projekt, welches bewies, dass sogar Putzen unter bestimmten Bedingungen Spass machen kann: Die Gäste von Volley Smash 05 durften nämlich den Frühlingsputz im Entengehege machen. Dabei wurden lose Steine aus dem Gehege entfernt, um die empfindlichen Füsse der Enten zu schonen. Die Volleyballer bauten zwei neue Entenhäuschen und gestalteten ein paar neue Bereiche, wo die Entchen verweilen können. Nun haben die elf Enten ein Gehege, in dem sie sich noch wohler fühlen dürfen. Auch für die Meerschweinchen wurde gesorgt: Für sie legten die Vereinsmitglieder zwei Kräuterbeete an, damit künftig stets frische und gesunde Snacks zur Verfügung stehen.

Hunde-Spaziergang und Ponys striegeln

Nach einem feinen Zmittag ging es für die Hundeliebhaber auf einen Spaziergang. Für die Pferdefreundinnen und -freunde stand hingegen Ponystriegeln auf dem Programm. Dabei zeigten sich die unterschiedlichen Charaktere und Geschichten der Tiere – von zutraulich bis hin zu eher zurückhaltend und verängstigt.

Grosse Abschlussparty

Nun steht für den Volleyballclub Smash 05 Laufenburg-Kaisten bereits der letzte Anlass des Jubiläumsjahres bevor: Ende Mai findet die grosse Abschlussparty des Vereins statt. (mk/)