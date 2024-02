Völkel ist Vize-Schweizermeisterin

Vanessa Völkel, 14 Jahre alt, wohnhaft in Hornussen, geht in die 3. Oberstufe in Frick zur Schule. Sie spielt seit vielen Jahren ambitioniert Tischtennis und startete beim TTC Frick. Seit zirka drei Jahren geht sie ins Kadertraining zum Tischtennisverein ESV Weil am Rhein und trainiert dreimal wöchentlich. Hier steht sie in der «Obhut» von Bundesligatrainer Alen Kovac und Co-Trainerin sowie Bundesligaspielerin Ievgeniia Sozoniuk.

Am 3. Dezember 2023 qualifizierte sich Vanessa in ihrer Alterskategorie U15 bei den Top 16, also den 16 besten Tischtennisspielerinnen der Schweiz in St. Gallen für die nächste Runde und gehörte somit bereits zu den Top-8-Platzierten in der Schweiz. Nun hiess es weiter gut vorbereiten, da am 11. Februar 2024 die besten 8 Tischtennisspielerinnen der Schweiz in ihren jeweiligen Alterskategorien das genaue Ranking an den «Top-8» in Genf ausspielten.

Für die Spitzentrainer war es selbstverständlich, den weiten Weg nach Genf auf sich zunehmen und Vanessa «live» vor Ort zu coachen und zu unterstützen. Vanessa konnte die ersten sechs Spiele mit nur einem Satzverlust allesamt klar gewinnen. Nur beim letzten Spiel musste sie sich mit einer 1:3-Niederlage gegen die Erstplatzierte Akhyata Patra geschlagen geben.

Mit diesem hochverdienten zweiten Platz in der Kategorie U15 Mädchen ging es zurück ins Fricktal. Vanessa ist froh, nun erstmal die Sportferien zu geniessen, um dann ab Sommer in die Lehrausbildung zu starten. (mgt)