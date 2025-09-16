Vielversprechende Wahlen in Laufenburg

Die Stadt Laufenburg ist bei den Gemeindewahlen vom 28. September in einer komfortablen Situation. Die Liste der eingereichten Wahlvorschläge für die fünf Sitze im Stadtrat umfasst acht Kandidaten. Im Vorfeld hörte man oft die Befürchtung, dass es wohl schwierig sei, ...

Die Stadt Laufenburg ist bei den Gemeindewahlen vom 28. September in einer komfortablen Situation. Die Liste der eingereichten Wahlvorschläge für die fünf Sitze im Stadtrat umfasst acht Kandidaten. Im Vorfeld hörte man oft die Befürchtung, dass es wohl schwierig sei, überhaupt genügend Personen für die herausfordernde und zeitintensive Aufgabe dieses Exekutivamts zu gewinnen. Dies trifft nun, abgesehen von einer fehlenden Frauenkandidatur, überhaupt nicht zu. Der Wille an der Gestaltung und der Weiterentwicklung von Laufenburg massgeblich mitzuentscheiden, ist gross. Die Profile und Ansagen der kandidierenden Persönlichkeiten, davon zwei bisherige, sind vielversprechend.

Ohne Parteien funktioniert unsere Demokratie nicht. Die Mitte Laufenburg nimmt diese Rolle vor Ort seit Jahrzehnten verantwortungsvoll, konstruktiv und erfolgreich wahr. Für die Nachfolge der zwei bisherigen Sitze im Stadtrat nominiert sie neu Christian Winter als Stadtrat und John Warpelin als Stadtrat und Vizeammann. Den 49-jährigen Christian Winter, der mit seiner Familie schon viele Jahre in Laufenburg lebt, kennt man auf politischer Ebene als früheres und wieder aktuelles kompetentes Mitglied der Finanzkommission und in der Führungsfunktion als Parteipräsident. Im Berufsleben ist Winter im Energiebereich in mittlerer Kaderposition fest verankert. John Warpelin, mit 66 Jahren im Ruhestand, hat sich mit seiner Berufserfahrung im technischen Bereich, öffentlichen Dienst und zur Hauptsache in der Informatik, den Dienst an unserer Gesellschaft und den Vereinen auf die Fahne geschrieben. Beide Kandidaten bieten auf der Wertebasis Gewähr für ein volksnahes Engagement mit Zeit und offenem Ohr. Laufenburg hat in der Kern-stadt und im ländlichen Teil eine sehr aktive interessierte Bevölkerung. Es besteht grosses Potential für die Zukunft und die ist weit mehr als Flex Base.

Wir sind überzeugt, dass Laufenburg mit der Wahl von Christian Winter und John Warpelin, als Mitglieder im neuen Stadtrat und als Vizeammann in eine gute Zukunft geführt wird. Geben auch Sie den beiden Ihre Stimme!

FÜR DIE MITTE LAUFENBURG:

CARLO ALFANO, RUDOLF LÜSCHER, ALBERT RHEINEGGER, EDWIN RÜEDE