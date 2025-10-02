Immobilien
Vielen herzlichen Dank

  02.10.2025 Leserbriefe

Ich bedanke mich von Herzen bei allen Zeiherinnen und Zeihern für die vielen Stimmen und das mir entgegengebrachte Vertrauen als erste Frau Gemeindeammann von Zeihen. Mit der gebotenen Demut und grossem Respekt nehme ich dieses Amt sehr gerne an. Weiter möchte ich es nicht ...

