Vielen herzlichen Dank

Ich bedanke mich von Herzen bei allen Zeiherinnen und Zeihern für die vielen Stimmen und das mir entgegengebrachte Vertrauen als erste Frau Gemeindeammann von Zeihen. Mit der gebotenen Demut und grossem Respekt nehme ich dieses Amt sehr gerne an. Weiter möchte ich es nicht unterlassen, speziell unserem zukünftigen Gemeinderatskollegen Peter Rhyner zu seiner Wahl zu gratulieren. Ein besonderer Dank für die tolle Zusammenarbeit sowie die grosse Unterstützung geht auch an meine Gemeinderatskollegin und Gemeinderatskollegen sowie die Mitarbeitenden auf der Gemeindekanzlei. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die gute Zusammenarbeit sowie die vielen spannenden Begegnungen.

NATHALIE DEISS, VIZEAMMANN FDP, ZEIHEN