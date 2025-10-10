Vielen Dank für Ihren Auftrag

42,5 % aller aktiven Wählerinnen und Wähler gaben mir bei den Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates der Gemeinde Möhlin ihre Stimme. Dieses hervorragende Wahlergebnis sehe ich als Auftrag für die Weiterführung meiner längst begonnenen Arbeit für ...

42,5 % aller aktiven Wählerinnen und Wähler gaben mir bei den Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates der Gemeinde Möhlin ihre Stimme. Dieses hervorragende Wahlergebnis sehe ich als Auftrag für die Weiterführung meiner längst begonnenen Arbeit für Möhlin. Für diesen Vertrauensbeweis bedanke ich mich von Herzen. Trotz meiner nicht erreichten Wahl in den Gemeinderat habe ich im Nachgang viele positive Wortmeldungen erhalten. Für diese Wertschätzung bedanke ich mich.

Dieses knappe Resultat (136 Stimmen hinter dem 5. Platzierten) ist für mich die Bestätigung meines erbrachten Engagements für die Dorfbevölkerung. Auch ohne Einsitz im Gemeinderat werde ich meinem Wahlversprechen nachkommen: Möhlin muss eine zeitgemässe Familienpolitik leben. Die Förderung der Themen in der Frühen Kindheit, die Professionalisierung des Familienzentrums, eine starke Offene Jugendarbeit werden meine aktiven Themen für Möhlin sein. Mit meiner Fachkompetenz in der Familienpolitik und dem Willen, etwas Gutes für Möhlin und deren Familien zu tun, werde ich den Auftrag aus den Wahlen durch die Dorfbevölkerung gerne annehmen.

Für die neuen Ressortzuteilungen des gewählten Gemeinderates erhoffe ich mir, dass Loris Gerometta das freigewordene Ressort Bildung übernehmen wird. Er ist mit seiner familiären Situation nahe an der Schule. Mit Kindern in der aktiven Schulzeit ist er die ideale Besetzung dieses Ressorts.

Den gewählten Gemeinderäten gratuliere ich und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.

SEVERIN SCHÜRCH, MÖHLIN