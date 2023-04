Viele Einsätze geleistet

Die 52. Generalversammlung des Naturschutzvereins Hellikon wurde kürzlich im Rössli in Hellikon durchgeführt. Es waren insgesamt 29 Kerngruppenmitglieder und Gönner anwesend. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wieder gewählt. Ebenfalls wurden alle Traktanden einstimmig angenommen, was ein Zeichen der Einigkeit unter den Mitgliedern des Vereins war. Ein interessanter Jahresrückblick wurde präsentiert, in dem deutlich wurde, dass der Naturschutzverein im vergangenen Jahr unzählige Arbeitseinsätze geleistet hatte. Die «Spur zur Natur» wurde erweitert und mit einem Fest eingeweiht, das ein grosser Erfolg war. Im Anschluss an die Versammlung wurde der neue Imagefilm des NSV Hellikon gezeigt. (mgt)