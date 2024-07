Viele alte Traktoren und zahlreiche Miniatur-Traktoren

Auf einem sieben Hektar grossen Gelände findet in Effingen, Gemeinde Böztal, vom 2. bis 4. August das sechste internationale Landmaschinen Oldtimer-Treffen statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm für die gesamte Familie; auch die beliebte und europaweit grösste Agro-Modellbau-Schau wird wieder gezeigt.

Karin Pfister

Etwas einsam stehen am späteren Dienstagnachmittag vereinzelte Kirschbäume im Nieselregen im Gebiet «Sigenacher» zwischen Effingen und Bözen. Nur zwei Büro-Container deuten momentan darauf hin, dass auf dem Hochplateau anfangs August das sechste internationale Landmaschinen Oldtimer-Treffen stattfinden wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, im Hintergrund wird an den letzten Details gefeilt, wie OK-Präsident Max Leuppi an der Pressekonferenz erläuterte. Das Verkehrskonzept steht, das Sicherheitskonzept wurde bewilligt und am 20. Juli werden die ersten Zelte und sanitären Anlagen aufgebaut, am 27. Juli ist das grosse Festzelt an der Reihe. Eine Herausforderung sei die Stromversorgung des etwas abgelegenen Geländes, so OK-Präsident Max Leuppi. Das fünfte Treffen fand weiter unten im Tal statt. Erwartet werden rund 10 000 bis 12 000 Besucherinnen und Besucher, die von Bözen her anreisen. Die rund 700 Ausstellerinnen und Aussteller fahren ihre Traktoren am Samstagmorgen von Effingen aus auf das Gelände. Dort erhalten sie als erstes ein Datenblatt, auf das alle relevanten Kennzahlen eingezeichnet werden. «Unter den Besuchern hat es immer viele Kenner, die alles genau wissen möchten», so die Presseverantwortliche Vreni Weber. Das Durchschnittsalter der Oldtimer sei bei rund 50 Jahren, aber es habe sicher auch wieder einige Hundertjährige dabei, so Max Leuppi. Die Aussteller fahren aus der ganzen Schweiz und aus Süddeutschland ins Fricktal.

Modellbau-Schau

2019 wurde zum ersten Mal eine Agro-Modellbau-Schau gezeigt. «Diese war ein Publikumsmagnet.» Auch für das diesjährige Treffen haben sich 200 Modellfahrer aus vier Nationen mit ihren Landwirtschafts-Modellbau -Fahrzeugen angemeldet. Einige werden schon früher anreisen und beim Aufbau helfen. Die Modelllandschaft werde rund 70 mal 25 Meter gross werden. Gezeigt werden zum Beispiel Traktoren am Pflügen oder am Ballen pressen; auch eine Miniatur-Feuerwehr sei im Einsatz. Der Auf bau der gesamten Landschaft nehme rund zehn Tage in Anspruch. Das Thema Holz und Holztransport werden heuer etwas mehr Raum einnehmen, zudem werde auch eine Eisenbahn durch Festzelt aufgebaut, so Leuppi. Die Ausstellung in Effingen sei die europaweit grösste Ausstellung in diesem Bereich. Ein Teilnehmer aus dem Südtirol habe nach 2019 gesagt: «Wenn es diese Veranstaltung nicht gäbe, müsste man sie erfinden, weil sie so gut ist.»

Da einige der Aussteller während fast zwei Wochen in Fricktal bleiben, werde auch ein kleiner Campingplatz eingerichtet. Angemeldet seien bis jetzt rund 120 Camper. Das Landmaschinentreffen biete ausserdem weitere Attraktionen wie ein Spielplatz mit Modellen, mit denen die Kinder spielen können, Marktstände sowie eine fahrbare Photovoltaik-Anlage und einen Elektrotraktor sowie einen Elektromotormäher.« Der Trend geht auch in unserem Bereich Richtung Elektro.»

Altes Handwerk

Präsentiert werden ausserdem fast 30 alte Handwerke wie eine Edelsteinstube, eine Gattersäge, ein Explosionsstampfer oder eine Feldmühle. Live vorgeführt wird zum Beispiel auch wie man mit einem Dreschflegel Weizen bearbeitet. Als weitere Attraktionen nennt Max Leuppi Daniel Schwarz, der live an einem Kunstwerk arbeitet und ein Dreirad Vespa-Club, der sich für die Ausstellung angemeldet hat. Wer sich zwischendurch ausruhen möchte, könne auf einem der rund 20 Liegesessel chillen. Diese konnte das OK vom Regionalturnfest Sulz-Laufenburg übernehmen. Das Unterhaltungsprogramm bietet unter anderem ein Konzert mit Tom Bühler, Ueli’s Family Band, ein Frühschoppenkonzert der Musikgesellschaft Hornussen sowie Vorführungen zum alten Handwerk und ein Wettheizen «Lanz Bulldog»; das sind Oldtimer, die man nur per Vorglühen entzünden kann.

Nicht beeinflussen kann das Organisationskomitee das Wetter. «Wir könnten die Ausstellung auch bei Dauerregen durchführen und haben dafür ein Konzept erarbeitet, hoffen aber natürlich, dass wir das nicht brauchen.» Im Einsatz sind total 300 Helferinnen und Helfer. Als Vergleich nennt Max Leuppi die Zahlen von 2019, damals wurden total 7000 Arbeitsstunden geleistet, davon alleine 2000 durch das OK.

Der Eintritt für Jugendliche ab 16 und Erwachsene beträgt 10 Franken pro Person, Kinder sind gratis und ab 18 Uhr ist der Eintritt für alle gratis.