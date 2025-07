Viel Kultur im römischen Theater

Das Theater Augusta Raurica ist die älteste, noch bespielte Theaterstätte nördlich der Alpen. Die Saison zwischen Juli und September bietet zeitgenössische Kunst, elektronische Musik, Geschichte und Literatur in der historischen Kulisse von Augusta Raurica. Den Start macht am ...

Das Theater Augusta Raurica ist die älteste, noch bespielte Theaterstätte nördlich der Alpen. Die Saison zwischen Juli und September bietet zeitgenössische Kunst, elektronische Musik, Geschichte und Literatur in der historischen Kulisse von Augusta Raurica. Den Start macht am 11. Juli Reconnect. Sechs Kulturschaffende geben auf dem historischen Landgut Castelen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen. Die Präsentationen sind Ergebnis eines zweiwöchigen Stipendiums, das Raum für Austausch, Ruhe und Kreativität bietet. Am 26. Juli folgt Apollon. Wo einst römische Schauspieler auftraten, bringt Nordstern Basel elektronische Musik zum Pulsieren – eine Symbiose aus Architektur, Klang und Zeitgeist, die das antike Erbe in die Gegenwart transportiert und eindrucksvoll erlebbar macht. (mgt/nfz)

www.theater-augusta-raurica.ch