Viel Applaus für Sibylle Freiermuth

113. Generalversammlung des VMC Zeiningen: Mit Sibylle Freiermuth trat eine ausgewiesene Kassierin nach 16 Jahren Vorstandsarbeit zurück. Das Traktandum Honorierung wurde an der 113. Generalversammlung des Velo-Clubs Zeiningen (VMC) kontrovers diskutiert.

Der Präsident Marco Barbazza hiess im stimmigen Blockhaus von Zeiningen 68 Mitglieder willkommen. Unter dem Traktandum Mutationen berichtete Barbazza über fünf Vereins-Austritte, demgegenüber standen sechs Eintritte. Bei den Aktiven wurden Ruedi Metzger und Robert Brusadelli und bei der Jugendabteilung Jonah Nilsen, Zoe Lang, Kim Lang und Liv Lang in den Verein aufgenommen. Somit zählt der Radsportverein aus Zeiningen 145 Mitglieder.

Antrag Honorierung für Schlüsselpersonen

Der sogenannte Antrag «Koller», in Anlehnung an den Namen des Antragsstellers, verlangte unter dem Anspruch Honorierung des VMC-Schlüsselpersonals, die Entrichtung einer Bezahlung für Tourenleitende, Sitzungsgeld für Vorstandsmitglieder und ebenso die Barzahlung zu Händen des OK-Fischessen. Die extra gebildete Arbeitsgruppe setzte sich intensiv mit der Ehrenamtlichkeit auseinander, sammelte Fakten und überlegte sich eine mögliche Finanzierung für Spesengelder. Der Vertreter der Arbeitsgruppe, Thomas Wiederkehr, berichtete über zirka 1250 Stunden geleistete ehrenamtliche Arbeit für den Verein, wobei es unmöglich sei, alle Tätigkeiten zu erfassen. Die Mehrausgaben von zirka 10 000 Franken müssten mit einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge und in Form einer Kostenbeteiligung, beispielsweise am Abschlusshock, gedeckt werden. In der anschliessenden emotionalen Diskussion wurde schnell klar, dass die grosse Mehrheit weiter an der ehrenamtlichen Arbeit festhält und sich auch gerne, aus vielfältigen Gründen, ohne Lohn engagieren möchte. Der Antrag wurde folglich abgelehnt.

Neue Vorstandsmitglieder

Mit Simon Janssen (sportlicher Leiter) und Sibylle Freiermuth (Finanzen) traten zwei verdiente Vorstandsmitglieder zurück. Erfreulicherweise stehen motivierte Kräfte bereit und wurden von der Versammlung unter Beifall gewählt. Es sind dies Vincent Jonischkeit, Andi Klose und Ines Stocker. Der neue Vorstand des VMCZ ist somit wieder komplett.

Eine Vorzeige-Vorstandsfrau tritt ab

2009 in den Verein eingetreten und direkt in den Vorstand berufen, legte Sibylle Freiermuth ein beachtliches Leistungszeugnis ab. Freiermuth setzte sich mit viel Herzblut ein und pflegte ihr ehrenamtliches Amt vorbildlich. «Ihre Fussstapfen sind gross, aber es passt zu Sibylle, dass sie auch daran gedacht hat und ihr Amt gut vorbereitet in neue Hände übergeben kann», teilt der Velo-Club Zeiningen mit. Er dankt Sybille Freiermuth für ihr grosses Engagement für den Verein, insbesondere für 16 Jahre Finanzarbeit und die viele, auch zermürbende Detailarbeit im Hintergrund. Entsprechend langer Applaus begleitete Freiermuth am Schluss der Versammlung, welche ihr, mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, die verdiente Auszeichnung bescherte. (mgt)