Videostele zeigt die Zukunft der S-Bahn

Im Foyer im ersten Obergeschoss des Rathauses von Badisch Rheinfelden steht bis Dezember eine Videostele der Agglo Basel. Sie informiert über die Zukunft der S-Bahn im wachsenden trinationalen Wirtschaftsraum der Agglomeration Basel. Das Video läuft während der Öffnungszeiten des Rathauses. Die Stele wandert grenzüberschreitend von Gemeinde zu Gemeinde. (mgt/nfz)