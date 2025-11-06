Immobilien
Videostele zeigt die Zukunft der S-Bahn

  06.11.2025 Badisch Rheinfelden

Im Foyer im ersten Obergeschoss des Rathauses von Badisch Rheinfelden steht bis Dezember eine Videostele der Agglo Basel. Sie informiert über die Zukunft der S-Bahn im wachsenden trinationalen Wirtschaftsraum der Agglomeration Basel. Das Video läuft während der Öffnungszeiten ...

