Versuchter sexueller Übergriff in Rheinfelden: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 25.Oktober, um zirka 18 Uhr, überfiel ein unbekannter Mann eine 28-jährige Frau am Rhein in Rheinfelden (gegenüber Schloss Beuggen) beim Joggen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sich der unbekannte Mann sexuell am Opfer vergehen wollte. Ihr gelang die Flucht. Die Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen verlief ohne Erfolg. Gemäss Aussagen des Opfers kann das Signalement des Täters wie folgt umschrieben werden: Unbekannter Mann, zirka 20 Jahre alt,zirka 170 cm gross, feste Statur, deutscher Akzent, trug einen Fahrradhelm und war mit einem Mountainbike unterwegs. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen eingeleitet und ersucht die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kann Angaben zu den Ereignissen am Tatabend machen?

Wurden verdächtige Feststellungen gemacht?

Die Kriminalpolizei, Ermittlungsdienst Nord (056 200 11 11 oder ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch), nimmt sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täterschaft entgegen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (mgt)