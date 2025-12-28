Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Verrücktes Treiben in Zeiningen

  28.12.2025 Zeiningen
Klare Regie-Anweisungen sind wichtig. Daniel Kaiser in Aktion. Foto: Urs Kägi
Klare Regie-Anweisungen sind wichtig. Daniel Kaiser in Aktion. Foto: Urs Kägi

In Zeiningen wird im Januar Theater gespielt

Dieser Titel bezieht sich selbstverständlich nur auf die Theaterbühne in Zeiningen. Seit Ende August bereitet sich der Theaterverein Zeiningen auf das Stück «Nid ganz hundert» von Winnie Abel vor. Dabei führt ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote