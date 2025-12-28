Verrücktes Treiben in Zeiningen

Dieser Titel bezieht sich selbstverständlich nur auf die Theaterbühne in Zeiningen. Seit Ende August bereitet sich der Theaterverein Zeiningen auf das Stück «Nid ganz hundert» von Winnie Abel vor. Dabei führt ...

In Zeiningen wird im Januar Theater gespielt

Dieser Titel bezieht sich selbstverständlich nur auf die Theaterbühne in Zeiningen. Seit Ende August bereitet sich der Theaterverein Zeiningen auf das Stück «Nid ganz hundert» von Winnie Abel vor. Dabei führt bereits zum sechsten Mal in gekonnter und bewährter Manier Daniel Kaiser Regie.

Urs Kägi

Was tun, wenn die eigene Mutter zu Besuch kommt und glaubt, man lebe in einer noblen Villa, obwohl man tatsächlich Teil einer betreuten Psychiatrie-Wohngruppe ist? Agnes Adolon, Tochter einer angesehenen Hoteldynastie, steht genau vor diesem Dilemma. Ihre Mutter kündigt sich spontan an, und Agnes muss in Windeseile aus ihrer Psychiatrie-Wohngruppe ein scheinbar ganz normales Zuhause zaubern. Und die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner? Alles andere als gewöhnlich, aber bereit, in die Rollen ihres Lebens zu schlüpfen. Was als harmlose Täuschung beginnt, entwickelt sich zu einem rasanten Verwechslungsspiel, bei dem bald niemand mehr so genau weiss, wer eigentlich verrückt ist und ob das überhaupt noch eine Rolle spielt.

Premiere von «Nid ganz hundert» ist am Freitag, 23. Januar 2026. Es folgen Aufführungen am 24., 25. und 30. Januar 2026. Mit der Derniere am 31. Januar 2026 wird der Vorhang fallen. Reservieren Sie sich bereits jetzt die Aufführungsdaten. Sie werden es nicht bereuen. Der Vorverkauf beginnt am 1. Januar 2026. Mehr unter www. theaterzeiningen.ch.

Leider kann der Theaterverein diesmal nur eine Wirtschaft in reduziertem Masse betreiben. Es gibt deshalb Getränke, Sandwiches und mehr in Selbstbedienung. Vorgängiges Essen ist nicht möglich.