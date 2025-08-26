Vermisst seit Montag, 25. August, in Niederlenz: Senad Kurtisi

Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen, 48 Jahre alt, 180 cm gross, von kräftiger Statur, mit kürzerem grauem Haar. Er trägt eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt. Die Kantonspolizei Aargau bittet um Hinweise.



Herr Kurtisi verliess seinen Wohnort in Niederlenz am 25. August 2025, gegen 13.00 Uhr in unbekannte Richtung. Der aktuelle Aufenthaltsort ist zurzeit nicht bekannt. Der Vermisste ist gesundheitlich angeschlagen und auf Medikamente angewiesen.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau (Polizeinotruf 117) zu wenden.