Vermisst seit Donnerstag, 8. Mai: Stephan Gerber (60)

Herr Gerber verliess am frühen Donnerstagmorgen mit einem weissen Opel Corsa mit AG-Kontrollschildern sein Haus in Gränichen, seither wird er vermisst.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, verliess Stephan Gerber am frühen Donnerstagmorgen sein Haus in Gränichen, um an seinen Arbeitsplatz im Dorf zu gelangen. Dort muss er kurz gewesen, dann aber vor dem Eintreffen anderer Mitarbeiter wieder weggefahren sein. Dabei verwendete er einen weissen Opel Corsa mit AG-Kontrollschildern.

Angehörige meldeten Stephan Gerber im Verlauf vom Donnerstag als vermisst. Trotz verschiedener Abklärungen und Ermittlungen der Kantonspolizei fehlt von ihm bislang jede Spur.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Aarau (Telefon 062 836 55 55 / stuetzpunkt.aarau@kapo.ag.ch) zu wenden oder den Polizeinotruf 117 zu wählen.