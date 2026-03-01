Vermisst: Rolf Blum aus Ormalingen

Vermisst wird seit Freitag, 27. Februar 2026, in Ormalingen BL: Rolf Blum, geboren am 10.02.1945, ca. 180 cm gross und schlanke Statur. Er beabsichtige, gemäss eigenen Aussagen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gelterkinden und anschliessend nach Rheinfelden (AG) zu fahren.

Der Vermisste hat eine grauweisse Halbglatze und trägt einen Schnurrbart. Des Weiteren trägt Rolf Blum blaue Jeanshose, ein blaues T-Shirt und eine schwarze Jacke.

Rolf Blum wurde zuletzt am Freitag, 27. Februar 2026, gegen 12.00 Uhr, an seinem Wohnort in Ormalingen BL gesehen. Er beabsichtige, gemäss eigenen Aussagen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gelterkinden und anschliessend nach Rheinfelden (AG) zu fahren.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen (Telefon 061 553 35 35).