Vermisst: Jürg Emil Lüthy

Die Polizei Basel-Landschaft ersucht um Unterstützung im Fall des seit Samstag vermissten Jürg Emil Lüthy aus Anwil.



Vermisst wird seit Samstag, 07. Juni 2025, in Anwil BL: Jürg Emil Lüthy, 17.10.1937, ca. 180 cm gross, schlanke Statur, graue Haare, läuft gebückt. Lüthy Jürg trägt vermutlich eine beige Jacke sowie einen Gehstock mit sich.

Jürg Emil Lüthy verliess am Samstag, 07. Juni 2025, 11.45 Uhr, seinen Wohnort in Anwil (BL) und wurde kurz darauf zuletzt beim Bahnhof in Gelterkinden gesehen. Der Vermisste ist gesundheitlich angeschlagen.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen (Telefon 061 553 35 35).