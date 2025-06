Vermisst: Eva Breu

Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, wird seit Sonntag, 29. Juni 2025, in Frenkendorf (BL) Eva Breu, Jahrgang 1946, ca. 175 cm gross, schlanke Statur vermisst. Die Vermisste hat helle, fast weisse, halblange Haare. Sie trägt ein gelb-blau geblümtes Sommerkleid und ist zu Fuss unterwegs.

Eva Breu wurde am Sonntag, 29. Juni 2025, um ca. 18.00 Uhr an der Eggstrasse in Frenkendorf zuletzt gesehen. Die Vermisste ist stark dement und auf Medikamente angewiesen.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen (Telefon 061 553 35 35).