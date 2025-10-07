Immobilien
Vereinsreise der Musikgesellschaft Zeiningen

  07.10.2025 Zeiningen
Foto: zVg
Foto: zVg

Ende August machte sich die Musikgesellschaft Zeiningen auf den Weg ins Toggenburg.

Frühmorgens starteten sie mit dem Car in Richtung Alt St. Johann. Nach der Ankunft ging es mit dem Sessellift hoch hinaus, zum Startpunkt des bekannten Klangwegs. Der Weg, begleitet von interaktiven ...

