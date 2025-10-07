Vereinsreise der Musikgesellschaft Zeiningen

Frühmorgens starteten sie mit dem Car in Richtung Alt St. Johann. Nach der Ankunft ging es mit dem Sessellift hoch hinaus, zum Startpunkt des bekannten Klangwegs. Der Weg, begleitet von interaktiven ...

Ende August machte sich die Musikgesellschaft Zeiningen auf den Weg ins Toggenburg.

Frühmorgens starteten sie mit dem Car in Richtung Alt St. Johann. Nach der Ankunft ging es mit dem Sessellift hoch hinaus, zum Startpunkt des bekannten Klangwegs. Der Weg, begleitet von interaktiven Klangstationen, bot nicht nur musikalisch Interessantes, sondern auch Gelegenheiten zum Ausprobieren.

Gestärkt und voller Energie setzten sie den Weg nach dem Mittagessen fort. Nach einem weiteren Einkehren meisterten die Musikanten und Musikantinnen den Abstieg entweder gemütlich mit dem Sessellift oder sportlich zu Fuss. Schliesslich brachte der Car alle nach einem gelungenen Tag mit viel Musik, guter Laune und schönen gemeinsamen Erinnerungen wieder nach Hause. (mgt)