VEREINSREISE MUSIKGESELLSCHAFT HORNUSSEN BÖZTAL

Die Vereinsreise der 35-köpfigen Reisegruppe der Musikgesellschaft Hornussen Böztal, bestehend aus Musikantinnen und Musikanten mit Partnern, führte kürzlich ins schöne Appenzellerland. In Appenzell wurden die Sehenswürdigkeiten der Stadt ausgekundschaftet. Anschliessend ging es zu Fuss zur Degustation bei der Appenzeller Alpenbitter, dann in die Werkstatt von Johannes Fuchs in Meistersrüte und zur Geschichte des Hackbretts. Der erste Reisetag schloss auf dem Hohen Kasten bei einem feinen Nachtessen. Am Sonntag ging es zum Leuenfall und weiter zum Kronberg. Ein paar Mutige trauten sich sogar eine rasante Talfahrt mit der Rodelbahn zu, bevor es am frühen Abend mit dem Car nach Hornussen zurück ging. (mgt)



